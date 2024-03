„Wanderkonzert“ in St. Johannes Anrath Konzert zur Bußzeit mit österlichem Versprechen

„Refugium“ hatte Kirchenmusiker Marcell Feldberg das etwa 90-minütige Wandelkonzert in der Kirche St. Johannes überschrieben. Tatsächlich war der vorwiegend meditative Charakter der ausgewählten Musikstücke eine wohltuende Einladung, zu Ruhe und Nachsinnen zu finden. Zugleich wurden Besucherinnen und Besucher aufgefordert, in Bewegung zu kommen und die Musik darüber an wechselnden Stationen vor den Kunstwerken des Sakralbaus zu erleben. Damit veränderte sich der Blickwinkel – real und auch im übertragenen Sinne. Das galt ebenso für die von Pfarrer Markus Poltermann vorgelesenen Texte. Sängerinnen und Sänger traten im Altarraum auf, doch mit Blickrichtung auf die Kunstwerke.