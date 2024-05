Festival im Willicher Stahlwerk Becker Das Sunbreak-Festival geht in die zweite Open-Air-Runde

Trotz steigender Kosten halten die Veranstalter die Preise von 22 bis 26 Euro. Es sei damit im Vergleich zu anderen Festivals äußerst günstig, wie sie betonen. VIP-Tickets zu 45 Euro sind auch zu haben: Inkludiert ist ein separierter Bereich neben der Bühne mit eigener Bar, Tischen und einem Welcome-Drink. „Wir versuchen, das Event für jeden Geldbeutel zugänglich zu machen. Trotz deutlich erhöhter Kosten halten wir an unserem Konzept fest und möchten die Preise, so gut es geht, gleich halten,“ sagt Oeldemann. Auch die Getränke- und Speisenpreise sollen nicht erhöht werden und bezahlbar bleiben. „Wir liegen im Schnitt 30 Prozent unterhalb anderer Eventpreise. So ermöglichen wir auch jüngeren Besuchern einen tollen Festivaltag in ihrer Heimatstadt.“ ergänzt Mitveranstalter Said Mohamud.