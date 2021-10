Alle Zeiten und Zugwege : Das sind die Martinszüge in der Stadt Willich

Auch in der Stadt Willich dürfen in diesem Jahr wieder Martinszüge stattfinden (Symbolfoto). Foto: dpa/Felix Kästle

Willich St. Martin rückt näher – und damit auch die Martinszüge, die in diesem Jahr wieder durch die Stadt Willich ziehen können. Alle Termine gibt es hier.

Einige Martinszüge finden auch in diesem Jahr auf Wunsch der Veranstalter nicht statt, und die Kindertagesstätten feiern überwiegend „für sich“, teilt die Stadt Willich mit. Die Daten zu den „öffentlichen“ Hauptzügen:

Der Reigen beginnt in Neersen am Donnerstag, 4. November, um 17.15 Uhr auf dem Minoritenplatz. Dann geht es links auf die Hauptstraße, rechts in die Malteserstraße, rechts in die Neustraße, rechts in die Kirchhofstraße, links in die Straße Am Römerfeld, weiter zu Im Langenfeld, dann links in die Straße Am Huevel, rechts in die Hauptstraße, links in die Kickenstraße, rechts in den Eichenweg und rechts zum Minoritenplatz.

Einen Tag später, am Freitag, 5. November, zieht ab 17.30 Uhr der Hauptzug durch Schiefbahn. Die Schulen ziehen ab 17.30 Uhr im Klassenverband zur Martinsszene am Feuerplatz an der Feuerwehr, danach ist der gemeinsame Weg über Am Steigerturm, rechts in die Hochstraße, rechts in die Linsellesstraße, links in die Hochstraße, rechts in die Schulstraße zum Jahnplatz (Bolzplatz).

In Anrath startet der Zug am Dienstag, 9. November, um 17.30 Uhr von der Viersener Straße in Richtung Kirche, weiter geht es über Markt und Kirchplatz direkt links in die Jakob-Krebs-Straße, links in die Gietherstraße, links in die Lindenstraße, links in die Süchtelner Straße, links in die Viersener Straße, rechts auf den Martinsplatz/Auf der Bleiche. Dort finden Martinsszene und Feuerwerk statt.

In Willich zieht der Hauptzug am Montag, 10. November, um 17.45 Uhr vom Kaiserplatz über die Peterstraße, den Markt und die Bahnstraße zum Schützenplatz.

Der Zug der Gemeinschaftsgrundschule Wekeln zieht am Dienstag, 16. November, um 17.30 Uhr. Abmarsch ist über den Bonnenring, links in die Straße Am Anger, rechts weiter über die Straße Am Anger, links in den Bonnenring, links in den Erdbeerweg, rechts in den Johannisbeerweg, rechts in den Stachelbeerweg, dann über den Bonnenring hinweg geradeaus in die Straße An den Höfen, links in die Straße Zum Schickerhof, rechts in den Parkweg weiter zur Feuerstelle auf der Wiese zwischen Schulhof und DRK-Kita.

Letzter Zug ist der in Clörath-Vennheide am Sonntag, 21. November, 17 Uhr. Aufstellung ist auf dem Flöthweg bei der Firma Draack, danach geht es rechts in die Vennheide, rechts in den Schmiedeweg, links in die Viersener Straße, dann über die Ampelkreuzung geradeaus, rechts in die Straße Bökel, danach Überquerung der L29/ Bökel, dann weiter in den Hagwinkel bis zur Feuerstelle Ecke Hagwinkel/Mühlenbroich.

(RP)