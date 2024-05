Brauchtum in Willich Klein-Jerusalemer Schützen feiern auch klatschnass

Plötzlich ist im Schützenzelt in Klein-Jerusalem alles dunkel. Die Musik hört auf zu spielen, alles verstummt: Stromausfall. Die Schützen aber ficht das nicht an – im Gegenteil. Plötzlich erklingt Gesang. Aus voller Kehle schmettern die Schützen unterschiedliche Lieder, bis der Strom wieder da ist. Der Grund für den Stromausfall ist auch am nächsten Tag nicht vollständig aufgeklärt. „Vermutlich Überlastung. Aber so ganz genau kann ich es nicht sagen“, erzählt Wolfgang Peter, der Ehrenvorsitzende und Pressewart der Schützen.