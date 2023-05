Schützenfest Klein-Jerusalem Großer Auftakt in die Schützensaison

() Es ist traditionell der erste Termin in der Reihe der acht Schützenfeste in Willich: Vom 13. bis 18. Mai feiern die Mitglieder des Schützenvereins Klein-Jerusalem rund um die historische Wallfahrts-Kapelle am Ortseingang von Neersen. Angeführt werden die Schützen von Zahntechnikermeister/Laborleiter Ralf Balve, für den sich mit dem diesjährigen Königsamt ein Traum erfüllt: Er habe die Tradition durch seinen Vater – ein aktiver Schütze in Hemmerden – kennengelernt. 1978 war der heutige König dort erstmals dabei, nach seinem Umzug nach Schiefbahn trat er der St. Sebastianus Bruderschaft Schiefbahn bei. Seit 2013 ist der König außerdem im Schützenverein (Fahnenzug „Gut Schluck“) aktiv und hatte 2014 König Hans-Willi Schmitz unterstützt.