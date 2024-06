Trotz Regens am Samstag Clörather Schützen feiern begeisterndes Jubiläumsfest

Der viele Regen der vergangenen Wochen beschäftigte am Wochenende auch die Schützen in Clörath-Vennheide: Am Samstag waren sie auf dem Weg zur Messe bis auf die Knochen nass geworden. Und der Schützenplatz war so durchnässt, dass die Schützen ihn im Vorfeld begehbar machen mussten. „Ein Truppenübungsplatz sah dagegen aus wie ein Luxusgrundstück“, erklärte Präsident Marcus Herold. Sie schafften dies mit 45 Kubikmetern Hackschnitzeln und Gummiüberfahrmatten. Nötig wurde dies ausgerechnet beim Jubiläum: Nach einer langen Unterbrechung wurde vor 50 Jahren zum ersten Mal wieder Schützenfest in Clörath-Vennheide gefeiert.