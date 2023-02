Bilanz für Klein-Jerusalem Schützen haben mit gestiegenen Kosten zu kämpfen

(jbu) 65 Mitglieder des Schützenvereins Klein-Jerusalem haben sich kürzlich zur Generalversammlung im Vereinslokal Haus Laumen getroffen, unter ihnen auch das neue Königshaus 2023 mit König Ralf Balve an der Spitze und das Jungschützenkönigshaus mit König Tim Kivelip, gesondert begrüßt vom 1. Vorsitzenden Ralf Kivelip. Fünf neue Mitglieder wurden in den Schützenverein aufgenommen. Der Jahresbericht 2022 des Vorstandes fiel positiv aus. Klar, schließlich konnten alle Schützen aufatmen: endlich wieder ein Schützenfest in Klein-Jerusalem. Endlich wieder ein ganz normaler Ablauf.