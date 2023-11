Serie: Weiterführende Schulen im Kreis Viersen St. Bernhard ist die traditionsreichste Schule in Willich

Was zeichnet die verschiedenen Schulen im Osten des Kreises Viersen aus? Bis Anfang Dezember finden die Tage der offenen Tür in den weiterführenden Schulen der Region statt. Beim St.-Bernhard-Gymnasium (StB) findet der Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Dezember, ab 9 Uhr statt. Was erwartet Kinder an der Schule? Welche Ausrichtung hat sie? Schulleiter Andreas Päßler antwortet.