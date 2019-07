Salonfestival „Kluge Köpfe“ : Das Wesentliche steht im Mittelpunkt

Info

Im September gibt es weitere Salonfestivals in der Region. Am 13. September heiß es in Uerdingen „Musik zu Gast“. Es kommt der Singer-Songwriter Jacob Brass. Am 14. September öffnet die „Halle 22“ ihre Räume in Willich zum Thema Nachhaltigkeit. Am 21. September wird die Jazzsängerin Clara Haberkamp zum Gartenkonzert in Willich erwartet. Informationen und Karten zu den Events gibt es auf der Homepage unter www.salonfestival.de.