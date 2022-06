Von Udo Jürgen über Audrey Hepburn und Heinz Erhardt bis Pettersson und Findus : Das Ratssaal-Programm der Schlossfestspiele

Das Kinderstück „Alice im Wunderland“ feierte Ende Mai Premiere und eröffnete die Spielzeit der Schlossfestspiele. Foto: Norbert Prümen

Neersen Neben den großen Hauptstücken auf der Freilichtbühne gibt es während der aktuellen Spielzeit auch im Ratssaal ein buntes Programm aus Theater, Musik und Poesie. Eine Übersicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vor ein paar Wochen hat die 39. Spielzeit der Schlossfestspiele begonnen, das Kinderstück „Alice im Wunderland“ und die Feuerwehr-Komöde „Brandheiß“ bereits Premiere gefeiert. Doch neben dem Programm auf der Freilichtbühne, wird auch im Ratssaal einiges geboten.

Den Aufschlag hat dort am Dienstag der „Slam im Schloss“ gemacht. Am 14. Juni lässt der Schauspieler und Kulturjournalist Stefan Keim in „Ritter, Reime und Romanzen“ ein Komikeridol wiederauferstehen: Heinz Erhardt. An diesem Abend sind die berühmten Klassikerparodien wie Goethes „König Erl“ oder Schillers „Apfelschuss“ ebenso zu hören wie wortwitzige Plaudereien. Sogar eine ganze Oper, Heinz Erhardts Version der „Carmen“, bleibt dem Publikum nicht vorenthalten. Keim verwandelt sich stimmlich und optisch in Erhardt.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr präsentiert die Schauspielerin Daniela Michel ein weiteres Mal die Ikone Audrey Hepburn, die bis heute ihren Glanz nicht verloren hat. „En Suite – Allein mit Audrey Hepburn“ gibt Einblicke in das Leben dieser beeindruckenden Frau, schaut hinter die Fassade und zeigt die vielen Facetten einer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Am 27. Juni führt Daniela Michel im Ratssaal durch das Seelenleben dieser berühmten Frau.

Einen Tag später stehen zwei Komponistinnen im Mittelpunkt, die auf ihre Art ihrer Zeit voraus und weit davon entfernt waren, das geltende traditionelle Rollenbild zu bedienen: Alma Mahler und Clara Schumann. Mit „Frauenbilder – ein Portrait in Wort und Ton“ präsentieren Paulina Schulenburg, Maren Donner und Reinhild Köhncke einen musikalisch-poetischen Abend, bei dem ausgewählte Lieder erklingen sowie mithilfe des Briefwechsels beider Frauen Einblicke in ihre Gefühlswelten gegeben werden.

Am 2. Juli erzählen Pierre Sanoussi-Bliss, Ute Lubosch und Matthias Freihof mit „Miss Daisy und ihr Chauffeur“ eine Geschichte vom Altern, von Rassismus, Vorurteilen und einer außergewöhnlichen Freundschaft: Nachdem die 72-jährige Miss Daisy ihren Wagen in den Vorgarten des Nachbarn gesetzt hat, heuert ihr Sohn einen Chauffeur für sie an. Der Afroamerikaner Hoke soll nun die eigensinnige Dame herumkutschieren. Doch Hoke schafft es mit Klugheit und beharrlicher Geduld, dass sie widerwillig zu ihm einsteigt – der Beginn Freundschaft.

Für Kinder wird das Puppentheater „Con Cuore“ mit Geschichten „Wie Findus zu Pettersson kam“ am 04. Juli um 10 Uhr frei nach dem Kinderbuch von Sven Nordqvist erzählen: In der Tierpension von Gundula Sammer trifft ein Gast ein, der auf der Suche nach seiner Katze ist. Gundula kommt diese Geschichte bekannt vor und so erzählt sie ihm, wie Findus zu Pettersson kam.

An zwei Abenden (11. und 12 Juli.) lässt Alex Parker mit seinem Konzertprogramm „Udo Jürgens… unvergessen!“ das legendäre „Udo-Gefühl“ noch einmal aufleben. Neben den größten Hits wie „Griechischer Wein“, „Aber bitte mit Sahne“ und „Ehrenwertes Haus“ präsentiert Parker auch literarische Lieder. Parker plaudert über seine Begegnungen mit dem Österreicher und über die eine oder andere Anekdote aus dessen Leben.