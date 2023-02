Anmeldungen für fünfte Klassen Das ist Willichs neue beliebteste weiterführende Schule

Das Schiefbahner St. Bernhard, das sich in Trägerschaft der Malteser befindet, gilt in diesem Jahr als großer Gewinner. Gibt es im aktuellen Schuljahr 128 Fünftklässler, sind es für das nächste schon jetzt neun mehr. Aber auch die Willicher Gesamtschule kann sich über mindestens zwei zusätzliche Fünftklässler freuen (2022/23: 135). Der Schulleiter des St. Bernhard, Andreas Päßler, freut sich über den starken Zuwachs: „Wir haben uns in diesem Jahr viel Zeit genommen, die Eltern und Kinder kennenzulernen. Offenbar konnten wir so viele von unsere Schule überzeugen“, sagt er. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass das St. Bernhard als Ersatzschule seine Anmeldetage bereits Mitte Januar, vor den Schulen in städtischer Trägerschaft, vollzogen habe und deshalb einen kleinen Vorteil hat.