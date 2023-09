Ausschuss bestätigt Abschlussbericht Willich und die Verkehrswende

Jetzt arbeitet die Stadt an der Ausarbeitung einer Vielzahl von Ansätzen – von der relativ unproblematischen Ausweisung von Fahrradstraßen bis hin zu dem Großprojekt der Verlängerung der Regio-Bahn S28. „Diese Vorschläge stellen wir der Politik im Planungsausschuss zur Beratung vor und holen uns die Beschlüsse“, so Wild. Ein ganz konkretes Projekt hat die Verwaltung im August bereits im Planungsausschuss präsentiert: die Aufnahme der Grabenstraße in das Förderprojekt „lebenswerte Straße“. Dieser Begriff beschreibt einen Raum, bei dem die Themen Verkehrswende, Klimaanpassung und Aufenthaltsqualität integriert miteinander gedacht werden. Hierfür gibt es ein kostenloses „Kommunal-Coaching“, an dem die Stadt teilnehmen soll. „Ziel ist es, Ideen zu entwickeln, diese wichtige Verbindungsachse zukünftig gestalterisch, qualitativ und funktional aufzuwerten“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage.