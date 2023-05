Heimat- und Geschichtsfreunde Willich Maifest der Heimatfreunde lockt viele Besucher

Es kamen aber nicht nur ältere Semester auf ihre Kosten. Schon seit Jahren ist die 1.-Mai-Feier auch ein lohnendes Ziel für Familien. Sie konnten diesmal Josef Caris, passend am Tag der Arbeit, beim Schmieden an seinem 1300 Grad heißen Feuer zuschauen. Der 80 Jahre alte Schmied trug ein Barrett mit Vogelfeder-Verzierungen, an dem im Mittelalter die Meister ihres Fachs zu erkennen waren.