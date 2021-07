Heimatmuseum in Schiefbahn : „Kamps Pitter“ zeigt Tablet-PC aus Holz und Bienenwachs

Willich Den Besuchern war jetzt im wahrsten Sinne des Wortes der „rote Teppich“ ausgerollt worden. Große Teile der Verseidag-Ausstellung waren auch jetzt schon zu sehen.

Am Sonntag war das Heimatmuseum „Kamps Pitter“ in Schiefbahn wieder geöffnet. Ein Ansturm sollte aber trotz des plötzlich ziemlich sonnigen Wetters ausbleiben. Zu sehen gab es mehr als genug. Der Willicher Stephan Wester präsentierte in einem selbstgenähten Handwerkergewand, wie es zwischen dem zehnten und dem 13. Jahrhundert getragen wurde, Handwerkszeuge, die er in enger Anlehnung an rund 20.000 Jahre alte Funde nachgearbeitet hatte.