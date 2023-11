Veranstlatung in Willich „Erlebniswelt Rechtsextremismus“ Thema beim Grünen Forum

Initiiert hat die Veranstaltung die grüne Ratsfrau und stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Poetsch. „Als Initial gab es für mich zwei verschiedene Dinge. Zunächst bin ich ja auch beruflich in dem Themenbereich, einem Präventionsprogramm des Landes gegen Extremismus, aktiv. Außerdem kam neulich eine junge Frau zu mir und erzählte mir, dass an einer Bushaltestelle am McDonalds in Münchheide mehrere Hakenkreuzschmierereien und sogar der Auschwitz-Spruch ,Arbeit macht frei‘ stehe. Das war für mich dann der Punkt, an dem ich sagte ‚ich will etwas tun’“, erzählt sie. Die Schmierereien sind mittlerweile entfernt.