Das Ferien-Abc A wie Ackerhelden : Gemüse vom eigenen Acker

Anrath Auf dem Anrather Stautenhof sind 100 Parzellen Land fest in der Hand von Ackerhelden. Das Gärtnern macht den Familien großen Spaß, und es wird jede Menge geerntet.

David, Milan und Philipp sind schwer bepackt. Jeder der drei Jungen trägt eine leere Gießkanne und eine Mini-Kratze in der Hand. Zielstrebig geht es entlang des Zaunes in Richtung Tor. Hinter den Jungen ist das Abrollgeräusch einer Schubkarre zu hören, die Julia Dillmann schiebt, während Jennifer Beyer zwei weitere Kratzen mit langen Stielen geschultert hat. „Wir gehen erst noch Wasser holen, dann können wir starten“, sagt Dillmann. Kurze Zeit später sind die beiden Mütter mit ihren Kindern am Ziel angekommen. Das ist zwei Meter breit und 20 Meter lang. Es handelt sich um eine der insgesamt 100 Parzellen der Aktion Ackerhelden.

Zum nunmehr dritten Mal hat sich eine Ackerfläche vom Anrather Biobetrieb der Familie Leiders in ein Gebiet verwandelt, auf dem Familien biologisch gärtnern können. Die Bio-Gemüsegärten zum Mieten, die unter dem Titel „Acker­helden“ vermarktet werden, sind der Renner. Das in Essen angesiedelte gleichnamige Unternehmen pachtet Flächen bei biologisch arbeitenden Landwirten und vermietet diese Areale, aufgeteilt in 40 Quadratmeter große Parzellen, an Bürger, die mit Anleitung und Unterstützung gern biologisch gärtnern möchten. Waren es im ersten Jahr 50 Parzellen auf dem Stautenhof, so stieg die Zahl im zweiten Jahr auf 70 Stück und liegt aktuell bei 100 kleinen Flächen.