Jugendhilfe in Willich Familiengrundschulzentrum erfolgreich gestartet

Ein solches Projekt in Zeiten des Corona-Lockdowns 2021 erfolgreich zu starten und bis heute zu etablieren, ist eine Leistung: Im Jugendhilfeausschuss berichtete der Caritasverband für die Region Kempen-Viersen über die Arbeit in den „präventiven Netzwerken“ für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Ein Fokus lag auf dem im Jahr 2021 entstandenen „Familiengrundschulzentrum“ (FGSZ) an der Grundschule im Mühlenfeld, dem ersten in Willich. Es ist mit Hilfe des Förderprojektes „Kinderstark NRW“ entstanden.