Tanzen in Willich Tanzsport-Abzeichen des VfL Willich heiß begehrt

Tanzen wird auf vielen verschiedenen Ebenen betrieben. Die einen tanzen am liebsten für sich in der heimischen Wohnung, während im Radio Musik läuft. Andere gehen in Clubs und Diskotheken und bewegen sich im Takt der Musik, wieder andere tanzen im Verein, was dann wiederum die einen als Breiten- und die anderen als Turniersport betreiben. Vor allem an Breitensportler im Verein richtet sich die Einrichtung des Deutschen Tanzsportabzeichens (DTSA), das nun der VfL Willich angeboten hat. Am Wochenende kamen 55 Tanzbegeisterte zur Prüfung.