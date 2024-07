Wirtschaftsförderung Kreis Viersen Halbzeit beim Beratungsprogramm „Fördermittel Unterwegs“

Firmen im Kreis Viersen haben in diesem Jahr noch reichlich Gelegenheit, das kostenlose und niederschwellige Angebot der WFG zu nutzen. Einige Termine des Formats stehen an: Am Dienstag, 3. September, kommt Möller von 10 bis 16 Uhr nach Niederkrüchten (Elbau, Sohlweg 75). Am Mittwoch, 11. September, ist „Fördermittel unterwegs“ zu Gast bei Möbel Wehnen in Grefrath (ausnahmsweise nur vormittags zwischen 9 und 13 Uhr). Ein weiterer Termin im Kreisgebiet ist in Planung. Abgerundet wird das Angebot am Mittwoch, 23. Oktober, durch den Beratertag der NRW-Bank bei der WFG in Viersen mit Einzelterminen à 45 Minuten. Anders als bei „Fördermittel Unterwegs“ ist hierzu eine Anmeldung erforderlich.