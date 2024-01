Neues Angebot im Willicher Krumm Ein Brunch speziell für Alleinerziehende

Für das Begegnungszentrum Krumm in Willich-Wekeln ist es eine Premiere und entsprechend gespannt sind die Organisatoren, was der 3. Februar mit sich bringt. An diesem Datum lädt das Krumm zusammen mit dem Familienbüro Willich erstmalig zum Samstagstagbrunch für Alleinerziehende ein. Das neue Angebot spricht alleinerziehende Mütter und Väter gleichermaßen an. Die Idee für das neue Angebot entstand beim Café Krümel, das es bereits seit mehreren Jahren gibt und das sich an Eltern mit Kindern von Null bis drei Jahren richtet. „Alleinerziehende Mütter, die das Café besuchen, signalisierten uns den Wunsch nach einem Treff für Alleinerziehende am Wochenende“, sagt Melanie Genz, Leiterin des Familienbüros Willich.