Letztes Schützenfest des Jahres In Anrath wird noch einmal groß gefeiert

Am kommenden Wochenende wird in der Stadt Willich in diesem Jahr zum letzten Mal Schützenfest gefeiert. In Anrath fiebern alle Akteure diesem Fest ungeduldig entgegen, allen voran das Königspaar Martin I. Tillmanns und Manuela II. Tillmanns. Sie lieben das Sommerbrauchtum, und ihre Begeisterungsfähigkeit wird sicherlich auf die Schützen und die Besucherinnen und Besucher abfärben.