Dank Futterdosen-Spenden „Tierschutz für Willich“ schafft den Rekord

Die Gruppe „Nähen für den Tierschutz“ konnte so am Ende des Tages 550 Euro an den Verein überreichen. Das Geld stammte aus dem Verkauf der vielen handgenähten Dinge der fleißigen Näherinnen. Ein weiteres großes Dankeschön geht von der Vereinsvorsitzenden an das Team aus Ehrenamtlern, das den kompletten Tag von der Planung über den Aufbau bis zum Aufräumen durchführte. Was Treken ebenso freut, ist der gute Besuch des Jubiläumsfestes. Über den Tag verteilt kamen Hunderte von Besuchern und genossen die Angebote, angefangen von der Kaffeetafel mit Jubiläumstorte bis hin zu den vor Ort gezeichneten lustigen Hundeporträts. Neue Mitglieder konnten gewonnen werden.