Gastronomie in Willich : Etukudo schließt „Willson’s Essbar“

Daniel Etukudo schließt „Willson’s Essbar“ in Willich. Foto: Norbert Prümen

Willich Akuter Personalmangel und gestiegene Kosten für Energie und Lebensmittel machen der Gastronomie zu schaffen. Daniel Etukudo zieht jetzt die Reißleine.

Von Andrea Leuchten

Das Restaurant „Willson’s Essbar“ im Willicher Gewerbegebiet Münchheide wird am Sonntag, 30. Oktober, zum letzten Mal geöffnet sein: Schweren Herzens hat sich Daniel Etukudo, der das Restaurant seit 2021 führt, dazu entschlossen, die Essbar zu schließen. „Die Entscheidung fiel alles andere als leicht und macht mich traurig, ist aber unumgänglich. Die Gründe sind vielfältig: akuter Personalmangel, aktuell sehr hohe Energiekosten und die gestiegenen Preise für die Waren, also unseren Einkauf für das Restaurant. Leider muss ich nun die Konsequenzen ziehen und schließen“, so Etukudo.

Die Essbar sei eigentlich gut angenommen worden, sagt der 46-Jährige. Im Großen und Ganzen war sie meistens gut besucht. Sicherlich gebe es, wie bei anderen gastronomischen Betrieben auch, gute und weniger gut besuchte Tage oder Tageszeiten. Ob das unter anderem auch am etwas ruhigeren Standort liegt, lasse sich schwer abschätzen. Inmitten einer Fußgängerzone oder Restaurantmeile habe man aber vermutlich noch mehr Gäste. Laufkundschaft im Gewerbegebiet sei ja eher selten. Dafür habe die Essbar aber viele Mitarbeitende der zahlreichen Firmen, die sich im Gewerbegebiet angesiedelt haben, als Gäste gewinnen können. Die Essbar ist vor allem für ihre rund 20 Burgerkreationen bekannt. Aber auch Spareribs, Wraps, Tacos, Pasta- und Schnitzelgerichte stehen auf der Speisekarte, auch an Vegetarier und Veganer ist gedacht. Einmal im Monat gab es einen Karaoke-Abend mit Cocktail-Happy-Hour. Etukudo verkörperte in seiner Essbar das „Mädchen für alles“: im Service, an der Bar, für die komplette Organisation zuständig, Planung des Speisenangebotes, Events, Catering und mehr. Der 46-Jährige hat nigerianische und kroatische Wurzeln, stammt aus Düsseldorf, wohnt seit sechs Jahren mit seiner Familie in Willich und verfügt über mehr als zwölf Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie.

Vor der Eröffnung seiner Essbar war Etukudo, der eigentlich gelernter Mediengestalter für Digital- und Printmedien ist, lange Barchef in Düsseldorf, bis er dann als Pächter am 21. Februar 2021 die Räumlichkeiten der ehemaligen „Pfeiffer‘s Essbar“ übernahm und unter neuem Namen und neuem Konzept die „Willson‘s Essbar“ eröffnete. Zum Abschied bedanke er sich für die wunderbare Zeit, besonders bei all den Gästen, die ihm immer die Treue gehalten hätten, so Etukudo: Er habe tolle Menschen kennengelernt und die Karaoke-Abende seien immer wieder ein Highlight gewesen, sowohl für seine Gäste, als auch für ihn und das Essbar-Team. Wie die Räumlichkeiten nach der Schließung der Essbar in Zukunft genutzt werden, ist noch offen.