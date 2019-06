Anrath : Cyber-Mobbing interessiert Fünftklässler

Anrath Die Kölner Theater Company „Comic On!“ zeigte im Lise-Meitner-Gymnasium in Anrath auf Einladung des Willicher Kinderschutzbundes das Theaterstück „r@usgemobbt.de“.

Lichtblitze schießen über die Bühne im Forum vom Lise-Meitner-Gymnasium (LMG). Nikolas ist gerade aus der Schule gekommen und nutzt die Abwesenheit seiner Mutter, um zunächst einmal eine Runde zu zocken. Schon nach den ersten Sekunden am Rechner erscheint auf einer schwarzen Erhöhung auf der Bühne eine virtuelle Figur aus dem Spiel, in dem Nikolas den Auftrag erhalten hat, eine Person namens Alex zu finden und zu befreien. Es ist Nikolas’ Avatar namens Salokin, den der Elfjährige selber erschaffen hat und der einfach seinen eigenen Vornamen, rückwärts gelesen, trägt.

Schnell erfahren die Zuschauer durch die Kommunikation zwischen den beiden, dass Nikolas neu in Willich ist und sein erster Tag an der Schule furchtbar war. Wieso, zeigt eine gespielte Sequenz, die dazwischen geschoben wird. Eine bis dato schwarze Wand wird zur Tafel und schon herrscht Schulatmosphäre. Eine völlig überforderte Lehrerin, die versucht, ihre Klasse in Schach zu halten, sich zwar um den neuen Schüler bemüht, aber auf der ganzen Linie nicht richtig zuhört und ihm keine wirkliche Aufmerksamkeit schenkt, bestimmt das Bild.

Präventionsprojekte für Kinder und Jugendliche bietet der Kinderschutzbund, Ortsgruppe Willich, in verschiedenen Formen an. Aufgrund der Kosten für solche Angebote ist der Willicher KSB immer auf der Suche nach Sponsoren.

Aber es kommt noch schlimmer, wie die Zuhörer in Form aller vier fünften Klassen vom LMG im Laufe des Stückes erfahren. Nikolas wird von einer älteren Schülerin um Geld und Sachwerte erpresst. Sie erniedrigt ihn und droht alles online zu stellen, wenn er nicht zahlt. Mit dem Theaterstück „r@usgemobbt.de“ war jetzt die Kölner Theater Company „Comic On!“ zu Gast im Anrather Gymnasium. Das Stück beschäftigt sich mit den Themen Cybermobbing und Medienkompetenz in der Altersstufe von neun bis elf Jahren.

Die drei Darsteller, Julia Knorst, Lena Sommer und Yannick Hehlgans, überzeugten dabei in jeder der von ihnen gespielten Rollen. Ob Niklas, der auf einmal in einer Situation steckt, in der er einfach Hilfe benötigt, die Abzockerin und Erpresserin Lizzi, die hilfebereite, wenngleich ein wenig extrovertierte Natalie, die gestresste Lehrerin oder Avatar Salokin, der mit seinen Kommentaren für so manchen Lacher sorgte – in dem Stück wurde die Problematik vom Cyber-Mobbing dargestellt und gezeigt, wie man aus einer solch ungewollten Situation auch wieder herauskommen kann.