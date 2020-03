Jesushouse : Themenwoche: Wie verändert Jesus heute noch das Leben?

Anrath Der CVJM lädt vom 16. bis 20. März zum Jesushouse ein. An den fünf Abenden treffen sich Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren jeweils um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Jakob-Krebs-Straße 121 in Anrath.

Unter dem Motto „A new way to be human“ wird ein abwechslungsreiches Programm mit Spaß und Tiefgang geboten. „Begegnung mit alten Geschichten aus der Bibel und Auseinandersetzung mit neuen Fragen“, so beschreibt es Simon Lahn, der die Abende mitorganisiert. Die fünf Abende sind Teil des christlichen Events, das bis zum 4. April an mehreren Hundert Orten in Deutschland stattfindet. Organisiert wird die christliche Veranstaltung, die es seit 1998 gibt, vom Verein proChrist in Kassel. In Anrath steht der CVJM für die Umsetzung des Angebotes. Jeder Abend startet mit einen Livestream in Wohnzimmer-Atmosphäre.