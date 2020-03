Corona : Willich schließt Schule und Kita

Ein Schild am Eingangstor informiert darüber, dass die GGS Wekeln bis zum 22. März geschlossen bleibt. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich/Kempen Die Kinder eines Willichers, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, besuchen eine Schule und eine Kita in Wekeln. Andere Kinder müssen nicht in Isolation. In Kempen ist auch ein internationales Jugendfußballturnier abgesagt.

Die Auswirkungen des Coronavirus sind vor allem in Willich immer deutlicher zu spüren. Seit gestern sind die Grundschule in Wekeln und die DRK-Kindertagesstätte Wekeln bis zum 22. März geschlossen. Der Allgemeine Schützenverein (ASV) Willich hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass alle Veranstaltungen rund um das Märzenfest am übernächsten Wochenende abgesagt werden.

Bei der Grundschule und der Kita handelt es sich um Einrichtungen, die die beiden Kinder eines Mannes aus Willich besuchen, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Die beiden Kinder waren bereits am Dienstag zu Hause geblieben und sind als Kontaktpersonen ihres Vaters in Quarantäne, teilt der Kreis Viersen mit. Die Familie werde vom Gesundheitsamt betreut. Die übrigen Kita-Kinder und Mitschüler müssen zwar nicht in häuslicher Isolation bleiben, sollen aber die Kontakte zu anderen Personen reduzieren und strengeren Hygieneregeln folgen. In häusliche Isolation müssen für die kommenden 14 Tage neben den Kindern des infizierten Mannes allerdings auch rund ein Dutzend Personen, die ebenfalls in direktem Kontakt zu ihm standen.

Info Ein Patient in Kempener Praxis positiv getestet In der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis im Arnoldhaus in Kempen ist am Dienstag ein Patient positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie die Stadt Kempen am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mitteilte, hatte sich der Mann telefonisch bei der Praxis gemeldet und um einen Test gebeten. Er war nach seinem Urlaub in Südtirol in Sorge, dass er sich infiziert haben könnte. Der Patient – er soll nach Informationen unserer Zeitung aus dem Kreis Wesel stammen – wurde in die Praxis einbestellt. Dort wurde er, getrennt von anderen Patienten, von einem Arzt im Vollschutzzug getestet. Das Testergebnis war positiv. Die Praxis informierte das für den Patienten zuständige Gesundheitsamt. Er befindet sich in häuslicher Isolation. Die Praxis wurde am Dienstag aus Sicherheitsgründen geschlossen. Am Mittwoch hatte sie dann wieder geöffnet. Sie gilt nach Angaben der Stadt Kempen als nicht kontaminiert.

Dass die Hauptveramstaltung des Märzenfestes am Samstagabend, 21. März, mit rund 2000 Besuchern nicht würde stattfinden können, war schon am Dienstag klar, da es eine Weisung der Landesregierung gibt, Massenveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen nicht stattfinden zu lassen. Bei den anderen Veranstaltungen hat die Stadt Willich zwar einen Ermessensspielraum, das Orga-Team sagt sie für den Moment aber aus zwei Gründen ab: „Wir müssen davon ausgehen, dass auch die Genehmigung hierfür widerrufen wird. Außerdem haben wir eine Verantwortung gegenüber den Schützen und den Besuchern – das macht es uns nicht möglich, die Veranstaltungen beizubehalten“, so ASV-Geschäftsführer Hans-Joachim Donath. Für das Märzenfest mit der Münchner Zwietracht wird ein Ausweichtermin gesucht, die Karten behalten ihre Gültigkeit. „Alles weitere wird in den nächsten Tagen entschieden – „dabei bitten wir um etwas Zeit, um alles zu organisieren“, sagt ASV-Präsident Joachim Kothen. „Wir sind dankbar, dass alle Veranstaltungspartner – Zeltwirt, Band, Technik und die Willicher Verwaltung – in den letzten zwei Tagen sehr konstruktiv mit uns zusammengearbeitet haben.“

In Kempen hatte die Stadt am Dienstagnachmittag den bevorstehenden Halbfastenmarkt (17. März) und das Frühlingsfest des Werberings am letzten März-Wochenende vorsorglich abgesagt. Grundlage ist die Weisung des NRW-Gesundheitsministeriums, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern nicht stattfinden zu lassen. Bei Veranstaltungen mit weniger Besuchern liegt es im Ermessen der Kommunen, ob sie stattfinden oder nicht. Wie Bürgermeister Volker Rübo am Mittwochmorgen in einer eilends einberufenen Pressekonferenz erklärte, werde die Stadt mit allen Organisatoren von Veranstaltungen Kontakt aufnehmen und prüfen, ob eine Durchführung der jeweiligen Veranstaltung möglich ist. Die Stadt Kempen hat zunächst alle Großveranstaltungen in einem Zeitrahmen von vier Wochen abgesagt, will von Woche zu Woche neu entscheiden, wie verfahren wird. Abgesagt werden soll aber schon jetzt das Internationale Jugendfußballturnier, das am ersten Mai-Wochenende auf allen Sportanlagen im Stadtgebiet stattfinden sollte. Da dazu Teams aus dem Ausland einreisen, hat man sich zur frühzeitigen Absage entschieden. Noch nicht offiziell abgesagt ist dagegen das Kempener Altstadtfest des Werberings am ersten Mai-Wochenende. Aber es steht zumindest auf der Kippe.