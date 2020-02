Aufregung auch in Oedt : Kreis dementiert Coronaverdacht in Willich

Willich/Oedt Laut Kreis Viersen gibt es weiterhin keinen Corona-Verdachtsfall. Willichs Bürgermeister Josef Heyes hatte zuvor einen solchen bestätigt. Aufregung gab es auch in Oedt.

Zunächst war es ein Gerücht, dass es in der Stadt Willich einen Coronavirus-Verdachtsfall gäbe, am frühen Nachmittag bestätigte dies Bürgermeister Josef Heyes auf Nachfrage unserer Redaktion und verwies an den zuständigen Kreis Viersen. Erst nach mehrmaliger Nachfrage reagierte der am Abend und heizte mit dem Abwarten die Gerüchteküche weiter an. Dann die Pressemitteilung: „Im Kreis Viersen gibt es auch weiterhin keinen Corona-Verdachtsfall im Sinne der Definition des Robert-Koch-Instituts (Stand: 26. Februar, 16.45 Uhr). ,Ich rufe die Bürgerinnen und Bürger weiterhin zur Besonnenheit auf. Sollte sich die Situation ändern, werden wir umgehend darüber informieren’, sagt Landrat Dr. Andreas Coenen.“