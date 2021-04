Arbeiten im Homeoffice : Willichs Bürgermeister Pakusch in Quarantäne

Willich Willichs Bürgermeister Christian Pakusch ist corona-bedingt in häuslicher Quarantäne: Er hatte am Montag Kontakt zu einer Person, die später positiv getestet wurde. Für Freitag ist ein PCR-Test geplant.

Er sei sehr froh über die vielen guten Wünsche, die ihn in den vergangenen Tagen aus der Bürgerschaft und der Verwaltung erreicht haben. „Diese Reaktion gibt richtig Rückenwind“: Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) befindet sich seit Dienstag nach den geltenden Corona-Vorschriften in häuslicher Quarantäne. Er habe am Montag kurzen Kontakt mit einer Person gehabt, die später positiv getestet wurde, teilte er mit. Sobald er in der Nacht zu Dienstag darüber informiert worden sei, habe er sich umgehend in häusliche Isolation begeben und mache täglich einen Schnelltest.