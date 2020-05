Förderverein Partnerschaft Willich-Zogoree : Schutzmasken für Menschen in Burkina Faso

Willich Der Förderverein Partnerschaft Willich-Zogoree strebt die Herstellung von Schutzmasken für alle 20.000 Einwohner Zogorees an. Die notdürftig eingerichteten Krankenstationen sind nicht dazu ausgestattet, Corona-Infizierte zu behandeln.

Die meisten Familien leben in Lehmhütten ohne fließendem Wasser, ohne Toiletten, ohne Strom und elektronische Kommunikation. Unter diesen unvorstellbaren hygienischen Bedingungen wurden nun auch die ersten Corona-Infektionen in Zogoree festgestellt – und doch geht das Leben weiter: Die Frauen müssen zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen, sie müssen trotz Ausgangsverbot zum Markt gehen und einkaufen, Kinder spielen miteinander, denn auch dort sind auch die Schulen vorerst geschlossen. Überall droht die Infektionsgefahr, die Sorge der Menschen ist groß, denn die Hilflosigkeit im Ernstfall ist beängstigend. Die notdürftig eingerichteten Krankenstationen sind nicht dazu ausgestattet, Corona-Infizierte zu behandeln.

Als Nothilfemaßnahme strebt der Verein die Herstellung von Schutzmasken für alle 20.000 Einwohner Zogorees an, die in einer lokalen Nähschule angefertigt werden sollen. Mit der Verteilung durch die lokalen Vertreter des Vereins in den Dörfern erfolgt auch eine intensive Sensibilisierung für die erforderlichen Schutzvorkehrungen und die Benutzung und Desinfizierung der Masken durch ein Team von Fachleuten. Um alle Menschen in Zogoree mit Schutzmasken und Informationen ausstatten zu können, bittet der Verein um Ihre Unterstützung – und versichert: „Ihre Spende kommt zu 100 Prozent in Zogoree an!“