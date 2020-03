Willich : Corona-Pandemie: Tipps für Kunden der Stadtwerke

Willich Durch die vorläufige Schließung des Kundencenters und des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Willich entfällt der persönliche Kundenkontakt. „Deshalb möchten wir ein paar Tipps geben, wie unsere Kunden dennoch ihre Anliegen mit uns klären können“, informiert Volker Schleien, Leiter für den Kundenservice.

Telefonisch ist der Kundenservice zwischen 8 und 17 Uhr unter der Nummer 02154 4703-333 zu erreichen. E-Mails können Kunden an kundenservice@stm-stw.de adressieren. Zählerstände, Änderungen von Abschlägen oder Adressdaten, Abruf von Zwischenrechnungen sind online möglich über das Kundenportal unter stadtwerke-willich.de. Einzahlungen können von 7 bis 20 Uhr über den Kassenautomaten an der Peterstraße 1 a vorgenommen werden. Zählerablesekarten bitte direkt in die öffentlichen Briefkästen der Deutschen Post werfen. Die Ablesekarten benötigen keine Briefmarke. Die Störungs-Hotline 0800 8101102 ist rund um die Uhr erreichbar.