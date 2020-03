Willich : Corona: Essensgeld und Kita-Beiträge

Willich Wegen der Schul- und Kindertagesstätten-Schließungen häufen sich die Anfragen bei der Stadt Willich hinsichtlich Rückerstattungen unter anderem von Kita-Beiträgen und Essensgeld.

Aktuell werde, so der Krisenstab, an einer einheitlichen Lösung hinsichtlich dieser Fragen gearbeitet, die dann auch kommuniziert werde; die Eltern werden dringend gebeten, in der Zwischenzeit von entsprechenden Kontaktaufnahmen und vor allem von Rücklastschriften abzusehen, um zusätzlichen Kosten- und Arbeitsaufwand zu vermeiden.