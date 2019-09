Willich : City-Fest wieder mit DJ-Event

Die erste Auflage des „Summer Tune“ im vergangenen Jahr fand noch auf dem Kaiserplatz statt. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Deep House, House und Club-Music: Zum zweiten Mal findet beim CityFest am kommenden Wochenende, 7. und 8. September, eine DJ-Session mit mehreren Acts statt. Am Sonntag sind die Geschäfte geöffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadia Joppen

Der Werbering Willich setzt beim City-Fest am 7. und 8. September seine Zusammenarbeit mit dem Willicher House-DJ Leon Brooks fort: Zum Auftakt am Samstagabend, 7. September, wird es zum zweiten Mal ein „Summer Tune“ – ein Festival für die Fans von House- und Clubmusic – geben. „In diesem Jahr soll das Ganze einen noch stärkeren Festival-Charakter haben, und es werden ausschließlich DJs auflegen, ohne Live-Musik dazwischen“, kündigte Brooks bei der Vorstellung des Konzeptes an. Mit dabei ist zum Beispiel das DJ-Duo „MBP“ (must be played; Claudio Hoffmann und Marius Havelt), die 2016 und 2017 schon beim Parookaville-Festival in Weeze oder in Clubs auf Ibiza auflegten.

Nicht nur „was fürs Auge“, auch „was fürs Ohr“ ist Andree Katic, Model, Schauspieler, Deep-House-DJ und deutschlandweiter Influencer. Er ist in diesem Jahr ebenfalls dabei. Aber auch Leon Brooks selbst steht an den Turntables, er plant eine rund 90-minütige Show, die gegen 21 Uhr beginnt. „Das erste SummerTune im vergangenen Jahr auf dem Kaiserplatz kam gut an. Ich bin sicher, dass es auch auf dem Markt eine gute Sache wird“, so Thomas Mathes, der zweite Vorsitzende des Werberings Willich.

Info Diese DJs legen beim „Summer Tune“ auf Das DJ-Line-up beim SummerTune 2019 ist hörenswert: MBP – must be played – spielen europaweit auf großen Bühnen. Andree Katic ist bekannt aus der Daily Soap „Köln 50667“, in der er den Personaltrainer Patrick Schumann spielt. JUF-X (Julian Sokolowski) mit seinem Hut als Markenzeichen hat mit „welcome to my house“ eine eigene Party-Reihe entwickelt. Pasdee kommt aus der Neusser Clubszene und produziert unter anderem seit 2014 Remixe in seinem Studio. Leon Brooks hat bereits mehrere Hits produziert und unter anderem bei Rock am Ring aufgelegt. Infos auf www.summertune.de

Dazu ist der Werbering mit diversen Essens- und Getränkeständen – Bier, Wein, Cocktails und Alkoholfreies sowie Crêpes, Asia-Food oder Pulled Pork – bestens auf die Versorgung der Besucher eingestellt. Insgesamt wird sich die Musik auch mit den weiteren DJs auf dem „Summer Tune“ für alle Altersstufen eignen, so Brooks.

Willich, PK Cityfest. Foto: Wolfgang Kaiser

Neu wird in diesem Jahr die Position der Bühne sein: Sie steht nach der Neugestaltung des Marktes mit dem Rücken zur Pfarrkirche St. Katharina, zwischen den beiden fest montierten Sitzbereichen. Mit einer Breite von zwölf Metern ist reichlich Platz für LED- und Spezial-Effekte, sodass die Besucher bestens unterhalten werden. Außerdem können die Besucher die Bühne aus einem breiteren Blickwinkel einsehen, so Annett Hannemann, Vorstandsmitglied des Werberings.

Am Sonntag wird dann das bewährte Konzept eines Familienfestes für die Willicher wieder aufgegriffen: Am Vormittag findet auf der Bühne ein Gottesdienst unter freiem Himmel statt, danach gibt es ein interessantes Programm mit verschiedenen Vorführungen: Der Willicher Turnverein macht mit, dazu die Prinzengarde, die Halle 22 oder Tommy’s Tanzstudio. Erstmals wird auf der Bühne auch historischer Schwertkampf gezeigt – der nicht zu verwechseln ist mit den Kämpfen, die man sonst auf Mittelalter-Märkten sieht, so Kai Hofmann, zuständiger Abteilungsleiter beim Judoclub Schiefbahn. „Der Sport ist immer mehr im Kommen, es geht um Respekt und Miteinander“, erklärt er. Früher habe es in Europa hervorragende Fechter gegeben – und der Sport eigne sich auch für Kinder, die dann eben mit Schaumstoff-Schwertern üben.

Ab etwa 16.30 Uhr sorgt die Cover-Band „Fake“ mit Musikern aus Willich und Krefeld für den musikalischen Ausklang des Tages auf der Bühne. Außerdem im Angebot: eine Hüpfburg, eine Tor- und eine Dart-Wand sowie ein Kindertrödelmarkt, der auf der Peterstraße stattfindet. Auf der Kreuzstraße ist „Ostalgie auf Rädern“ zu sehen: Trabis, Ladas, Wartburg und Co.