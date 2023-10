Robert-Schuman-Europaschule Willich Neuer Leiter vermisst den Star-Trek-Gong

Willich · Christoph Riedl ist der neue Schulleiter der Robert-Schuman-Europaschule in Willich. Für den Wegberger ist es eine Rückkehr an eine ehemalige Wirkungsstätte. Was er dort vorhat – und was ihm dort fehlt.

Von 2006 bis 2012 war Christoph Riedl Lehrer an der Robert-Schuman-Europaschule, jetzt kommt er als Schulleiter zurück. Foto: Norbert Prümen

„Ein Stückchen ist es wie nach Hause kommen, wenngleich sich einiges verändert hat. Es gibt einen Soccer-Platz, und die Holzhütten auf dem Gelände gab es seinerzeit auch noch nicht. Rund 50 Prozent der Kollegen kenne ich noch. Ich freue mich, sie wiederzusehen“, sagt Christoph Riedl. Der 55-Jährige hat zum 1. Oktober den Posten des Schulleiters an der Robert-Schuman-Europaschule (RSE) übernommen.