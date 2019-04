Schiefbahner Start-up : Ein neues Portal für Ferienfreizeiten gestartet

Die Schiefbahner Start-up-Unternehmerin Christina Stungure hat ihr eigenes Internetportal für Jugendfreizeiten entwickelt. Foto: Wolfgang Kaiser

Schiefbahn Christina Stungure, den Schiefbahnern besser unter ihrem Mädchennamen Sandjaja bekannt, ist vital und immer in Bewegung. Erst kürzlich hat die 32-Jährige von ihrem litauischen Ehemann Zygimantas einen Lindy-Hop-Tanzkurs zum Geburtstag geschenkt bekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Willi Schöfer

Diesen USA-Tanzstil aus den 1930-er Jahren muss sie noch lernen. Hingegen kennt sich die Schiefbahnerin mit dem Online-Marketing bestens aus. Vor kurzem hat sie ihr eigenes Online-Portal ins Netz gestellt, bei dem Alleinerziehende oder Eltern die Ferienfreizeiten ihrer Kinder im In- wie im Ausland gezielt finden und buchen können.

Fangen wir mal vorne an, mit ihrem Abitur im Jahre 2006 am Schiefbahner St. Bernhard Gymnasium. Als Berufswunsch hatte Christina früher einmal Architektur oder Sprachen angegeben. Und da die damals 19-Jährige, die gut Englisch und Spanisch spricht, derzeit die litauische Sprache erlernt, immer gut strukturiert arbeitete und sich außerdem für die Wirtschaft interessierte, machte sie erst einmal nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Madrid ihren Bachelor an der Uni Mannheim in „Kultur (Schwerpunkt: Spanien) und Wirtschaft“, dann 2013 an der Uni Hamburg ihren Master in „Internationaler BWL“.

Dann arbeitete Christina nach einigen Praktika beim Online-Marketing in zwei Start-up-Unternehmen, lernte vor allem in einer Münchener Firma das Know-how, die flachen Hierarchien und ein angenehmes Betriebsklima der jungen Gründer kennen. „Das wäre auch was für mich“, dachte sie. Dann überlegte sie lange, in welchem Bereich sie sich selbstständig machen könnte.

In ihrem Elternhaus und in der direkten Nachbarschaft waren Kinder und die Schule immer ein Thema. So arbeitete ihre Mutter Maria Sandjaja jahrzehntelang als Lehrerin an der Astrid-Lindgren-Schule in Schiefbahn, ihre beide Schwägerinnen unterrichten nach wie vor. Schnell diskutierte man in der Runde darüber, ob man nicht spezielle Ferienangebote für die Schüler und Schülerinnen machen sollte.

Warum nicht? Christina machte sich schlau, baute erst einmal im Netz so eine Art „Dummy-Seite“ auf, bekam da schon mit, dass zahlreiche Eltern diese Seite kontaktierten. In etwa sechsmonatiger Vorbereitungszeit folgte nach zahlreichen Kontakten mit entsprechenden Anbietern der Freizeiten – natürlich ging es dabei auch um die Höhe ihrer Provision – die Konkretisierung. Sie gründete im Dezember 2018 das Unternehmen „Atosto“ und erklärt beim Besuch der Rheinischen Post: „Im Litauischen heißt Ferien atostogos, deshalb habe ich diesen Namen etwas abgewandelt.“

Obwohl noch im Aufbau bietet Christina Stungure derzeit etwa 180 Feriencamps nicht nur in Deutschland, sondern auch in England und Österreich an. Darunter sind Angebote in den Sparten Abenteuer, Musik, Sport, aber auch Sprachen, Lernen und Forschen, Tagesbetreuungen für Kinder ab fünf Jahren bis zu mehrwöchigen Übernachtungsangeboten für Kinder und Jugendliche, geeignet ab sieben beziehungsweise acht Jahren.

Dazu gehören zum Beispiel ein Abenteuercamp in der Lüneburger Heide, ein Seefahrer-Camp an der Ostsee, ein Outdoor-Camp für junge Abenteurer in Porta Westfalica oder das Golfspielen vor einer Alpenkulisse, eine Sprachreise nach Bournemouth (England) oder ein Ski- und Snowboardcamp in Schönfeld (Österreich). Aber auch in der näheren Umgebung, so in Brüggen und Hins­beck, werden Unternehmungen für Radler oder junge Sportler vorgeschlagen, für Frauen und für Männer.

Unter www.atosto.de wird entsprechend vorgefiltert, wird speziell nach Neigung, Zeitraum und Alter gefragt. Dann werden die passenden Angebote zu allen Schulferienzeiten gemacht. „Es wäre auch schön, wenn mir Eltern ihre Erfahrungen mit den Feriencamps mitteilen würden, die noch nicht auf meiner Seite stehen“, ist die Schiefbahnerin für weitere Tipps dankbar.