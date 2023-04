Zum 20-Jährigen Bestehen Tonköpfe liefern Feuerwerk der Chormusik

Die Zuhörer in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums wurden zu den Anfängen des Chores mitgenommen. Andrea Kautny saß im seriösen Outfit am Schreibtisch ihrer Bank und war der Zahlen überdrüssig. Ein Überdruss, den der Chor heiter intonierte. „Ich will nicht mehr nur noch Zahlen“, sangen sie frei nach Trude Herrs „Ich will keine Schokolade“. Die Lösung flatterte per Brief ins Haus: Die Zulassung zur Chorleiter-Prüfung war da – was lag näher als „Happy“ zu singen. Im Vorübergehen gab Kautny Einblick in eine anspruchsvolle Ausbildung neben dem Job als Bankfachwirtin: Vier Jahre lang dauerte die Ausbildung, abends wurde gelernt, am Wochenende zur Akademie gefahren. Stimmbildung, Dirigat, das Klavierspiel und vieles mehr standen auf dem Studienplan. Nach der Prüfung dann war klar: „Don’t stop me now.“ Kautny ist nicht zu stoppen. Mit ihrer Begeisterung und Freude an der Musik, die sich in den Gesichtern der Sängerinnen und Sänger widerspiegelt, steckt sie das Publikum an.