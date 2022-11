Kultur in Willich Toller Jahresabschluss mit den Tonköpfen

Ein weiteres ungewohntes Bild: Nie standen die Sänger einfach nur auf der Bühne. Mal saßen einige von ihnen auf der Treppe, mal schlenderten sie über die Bühne oder legten kleine schauspielerische Einlagen ein. Den Song „Rama Lama Ding Dong“ aus den 1960er Jahren („Fühlt Euch zurückversetzt in Eure Pubertät“, rief Kautny lachend ins Publikum) begleiteten die Chorsänger mit heiteren Flirtversuchen zwischen Männern und Frauen. Ähnlich bei dem Bläck Fööss-Stück „Katrin“, in dem sie sich spielerisch zankten. Oder „Der Mörder war immer der Gärtner“: Da wird in unheimlichem Licht ermordet, was das Zeug hält, und nein, der Mörder war der Butler: Gut zu erkennen an den hochgereckten Händen mit weißen Butler-Handschuhen! Und bei allem Spielen und Performen saß jeder Ton da, wo er sitzen sollte. Der Zusammenklang zwischen den vielstimmig erklingenden Stimmen stimmte – Chorsingen, so erklärte Kautny, sei eben kein Einzelwettkampf, sondern Teamwork.