Frauenchor aus Willich „Frauenpower“ veröffentlicht neue CD

Die CD gibt es zum Einführungspreis von 10 Euro per E-Mail an karten@frauenpower-willich.de, über die Homepage des Chores www.frauenpower-willich.de, bei der Willicher Buchhandlung an der Grabenstraße 12 in Willich, bei der Vinothek Hesker am Hubertusplatz 4 in Schiefbahn und bei der Anrather Bücherecke, Jakob-Krebs-Straße 27. Für alle, die keinen CD-Player haben: Zu jeder CD gibt es einen Download-Code, mit dem man sich die Songs ganz einfach, beispielsweise auf sein Smartphone, herunterladen kann.