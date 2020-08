Radrennen in den Schweizer Bergen : 280 Kilometer für den Kinderschutzbund

Radrennen in den Schweizer Bergen

Am Grinselpass auf 2164 Metern Höhe nahm sich Petra Gerhardt Zeit für ein Foto. Foto: Gerhardt Foto: Gerhardt

Willich Petra Gerhardt hatte sich Großes vorgenommen und war erfolgreich: 280 Kilometer mit 6500 Höhenmetern radelte sie in der Schweiz und sammelte damit Spenden für den Willicher Kinderschutzbund.

Beim längsten Ein-Tages-Rennen der Schweiz ging auch die Willicherin Petra Gerhardt an den Start. Geklappt habe es super, berichtet die 51-Jährige. Gesund und munter schaffte sie es in knapp 17 Stunden, von Zürich bis nach Zermatt ins Ziel zu radeln. Ihren Vorsatz, die Strecke unter 18 Stunden zu meistern, hat sie damit erfolgreich erfüllt. „Ich habe es mir vorher allerdings nicht ganz so schlimm vorgestellt. Ich dachte, es wäre etwas einfacher“, erzählt Gerhardt lachend.