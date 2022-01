Von Kaarst über Willich nach Viersen : Chance auf weitere Fördermittel für S28-Verlängerung

Willich Es geht um die Pläne für die Westverlängerung der Regiobahn S28. Die erweiterten Fördermöglichkeiten sind am Mittwoch Thema im Willicher Rat.

Mit der Planung für die Verlängerung der Regiobahn S28 geht es voran. Im vergangenen Jahr wurden wichtige Meilensteine zur Realisierung der Westverlängerung der Regiobahn zwischen dem Haltepunkt Kaarster See und dem Bahnhof Viersen erreicht. Nach langem Ringen konnte ein regionaler Konsens zwischen dem Kreis Viersen, den Städten Viersen und Willich sowie der Stadt Mönchengladbach zur Westverlängerung der S28 sowie weiteren bedeutenden Schienenverkehrsprojekten für die Region gefunden werden.

Auch in der Frage der bislang offenen Finanzierung der erforderlichen vorbereitenden Planungsleistungen ging es einen entscheidenden Schritt vorwärts. Die Regiobahn hatte mit Unterstützung des Kreises Viersen einen entsprechenden Förderantrag für Planungsleistungen in Höhe von rund 1,15 Millionen Euro gestellt, der Mitte 2021 mit einer Förderquote von 90 Prozent bewilligt wurde. Seither laufen die Vorbereitungen für die notwendigen Ausschreibungen.

Zu Beginn des Jahres 2022 wurde das Förderprogramm des Landes erweitert. Nunmehr sind auch die anschließenden Planungsleistungen bis zur Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zur Genehmigung der Westverlängerung einer Förderung zugänglich. Dies würde die Realisierung des Projektes einen entscheidenden Schritt weiterbringen. Der Kreis Viersen hat sich mit den Städten Viersen und Willich dazu entschlossen, die Regiobahn bei einer weiteren Antragstellung für die nächsten Planungsbausteine wieder zu unterstützen. „Die Westverlängerung der S 28 ist ein wichtiger Baustein für die Verkehrswende in der Region und die Sicherung der Anbindung des Kreises Viersen an die Landeshauptstadt. Mit einem weiteren Förderantrag setzen wir mit den Partnern unsere Bestrebungen zur Umsetzung der Westverlängerung konsequent fort. Das ist eine große Chance, die wir zusammen entschieden nutzen wollen. Daher möchten wir für dieses wichtige Thema alsbald einen Dringlichkeitsbeschluss fassen“, so Landrat Andreas Coenen (CDU).