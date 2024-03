CDU-Klausurtagung des Vorstands CDU Willich will Ehrenamt von Bürokratie entlasten

Für den Parteivorstand der CDU Willich stand in der vergangenen Woche ein besonderer Termin auf dem Plan: Die Repräsentanten der Christdemokraten hielten sich ausnahmsweise nicht in der Heimat auf, sondern reisten einige Kilometer Richtung Osten, wo sie auf Einladung des Vorsitzenden des Ortsvereins und Landtagsabgeordneten Guido Görtz das Parlament in der Landeshauptstadt Düsseldorf besuchten. Görtz präsentierte den Kollegen im Vorstand dabei seinen Arbeitsplatz und das Herz der NRW-Demokratie an sich. Zugleich verband der Vorstand der CDU Willich den Ausflug mit einer Klausurtagung.