Betreuung in Willich CDU will beim Kita-Personal mit Bedacht zu Lösungen kommen

Zu Beginn der Ratssitzung wollten die Fraktionen Grüne, FDP und „Für Willich“, dass ihr interfraktioneller Antrag zur Einrichtung von zwölf zusätzlichen Fachkraftstellen für Kitas in die Tagesordnung aufgenommen werden sollte, CDU und SPD argumentierten dagegen. „Für alle Kitas der Stadt – 12 in städtischer, 17 in Freier Trägerschaft – gelten die bindenden Rechtsvorschriften des Landes, die ein enges Korsett für die vorzuhaltenden pädagogischen Kräfte definierten. Davon darf kein Träger abweichen“, so Schrömbges in seiner Pressemitteilung. Die CDU-Fraktion habe deshalb frühzeitig darauf hingewiesen, dass geprüft werden müsse, „welche personellen Maßnahmen dazu führen, dass keine Teil-/Schließungen von Gruppen mehr angeordnet werden müssen.“ Zudem gebe es keine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ für Kitas in Willich: „Wenn die Stadt zusätzliche freiwillige Leistungen zur Verfügung stellt, müssen die auch für Eltern und Kinder gelten, deren Kinder nicht in städtischen Kitas betreut werden.“ Eine einseitige Bevorteilung städtischer Kitas aus Steuermitteln sei weder pädagogisch noch politisch vertretbar.