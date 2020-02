Bürgermeister : CDU wählt ihren Kandidaten am 23. März im Zelt

Johannes Bäumges (l.) und Christian Pakusch stellen sich zur Wahl. Foto: Norbert Prümen

Willich Ausweichtermin und -ort der Mitgliederversammlung der Willicher CDU stehen fest: Am Montag, 23. März, 18.30 Uhr, wählen die Mitglieder der Union unter anderem ihren Bürgermeisterkandidaten im Stahlwerk Becker, und zwar im Festzelt hinter dem alten Wasserwerk, in dem am Wochenende zuvor der ASV sein Märzenfest feiert.

Nötig geworden war die Verlegung des Versammlungsortes, weil die CDU seit ein paar Wochen einen sprunghaften Anstieg ihrer Mitgliederzahl um mehr als 200 Personen verzeichnet. Der ursprünglich vorgesehene Wahlefeldsaal in Neersen wäre dafür zu klein. Für die Union würden gern Parteichef Christian Pakusch und der Fraktionsvorsitzende Johannes Bäumges ins Rennen um das Bürgermeisteramt gehen, theoretisch können aber auch während der Versammlung noch Kandidaten ihren Hut in den Ring werfen. Die Kommunalwahl ist am 13. September.

(msc)