Defizit aber keine Steuererhöhungen Willicher CDU zeigt sich mit Haushaltsentwurf zufrieden

Die CDU-Fraktion geht „guten Mutes, aber auch mit viel Respekt“ in die Beratungen zum Willicher Haushalt 2023, teil die Partei mit. „Wir haben eine zweitägige Klausurtagung hinter uns, in der wir ausführlich den Entwurf des Haushaltes beraten und eigene Anträge beschlossen haben,“ so Fraktionschef Paul Schrömbges. Frühzeitig habe man sich gegen Steuererhöhungen positioniert, weil diese Maßnahmen in der aktuellen Krisensituation kontraproduktiv gewesen wären und sei zufrieden, dass diese ausbleiben sollen. „Die Grundsteuererhöhung hätte die Haushalte zusätzlich belastet, die Gewerbesteuer die Leistungsfähigkeit der Willicher Betriebe.“