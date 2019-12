„Riesenerfolg“ : CDU will Willicher Feierabendmarkt von März bis November

„Volles Haus“ auf dem Willicher Marktplatz. Der Feierabendmarkt, der Ende Juni seine Premiere hatte, fand bei den Besuchern großen Anklang. Foto: Wolfgang Kaiser

Willich Viele Besucher, gute Stimmung, Live-Musik und gutes Essen: Der Feierabendmarkt auf dem Willicher Marktplatz, der am 28. Juni dieses Jahres Premiere feierte und in den drei darauf folgenden Monaten am jeweils letzten Freitag fortgesetzt wurde, war ein Riesenerfolg.

Das betonten jetzt noch einmal Vertreter aller Fraktionen im Willicher Haupt- und Finanzausschuss. „Unsere anfängliche Skepsis war unbegründet“, gab Christian Winterbach (Grüne) zu.

Die CDU hatte einst den Antrag gestellt, und auch wenn die Realisierung sich länger hingezogen hatte als gewünscht (in Kempen griff man die Idee später auf, startete aber sogar ein Jahr vorher), freute sich Barbara Jäschke (CDU) über die gelungenen Veranstaltungen. „Der Feierabendmarkt hat zur Belebung der Innenstadt beigetragen“, sagte Jäschke. Angesichts der positiven Erfahrungen mit dem neuen Konzept, das einen Markt mit dem Schwerpunkt auf Kulinarischem mit Live-Musik vorsieht, will man in der Union nun mehr: Nicht nur vier Mal, sondern fünf bis sieben Mal soll der Feierabendmarkt künftig stattfinden. Die Stadtverwaltung solle prüfen, ob eine Ausweitung auf die Monate März bis November möglich ist. Zudem solle man sich mit dem Werbering an einen Tisch setzen – Herbstzauber und City-Fest seien schließlich nicht mehr so einträglich, wie man sich das vorstelle.