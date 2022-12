Strategiepapier vorgelegt CDU will Quote für sozialen Wohnungsbau in Willich

Auch in den Ortskernen solle geprüft werden, ob baurechtlich höhere Geschosszahlen möglich sind; „Innenbebauung“, das heißt bauliche Veränderungen mit Erhalt des Stadtbildes, soll möglich werden. Zudem möchte die CDU, dass die Stadt sich aktiv dafür einsetzt, Lücken in bestehenden Siedlungen zu bebauen und aufzustocken, ähnlich wie es im Leitbild „Zukunft Wohnen“ formuliert wurde. Auf unbebaute, aber bebaubare Grundstücke in den Ortszentren solle die Stadt ab 2025 die neue Grundsteuer C erheben. Sie verlangt eine höhere Abgabe von Eigentümern, die ein Grundstück als Spekulationsobjekt halten. Ein weiterer Vorschlag der CDU: Die Verwaltung solle doch mal überprüfen, ob im Bebauungsplan als Einfamilienhäuser festgesetzte Gebäude nicht auch in Mehrfamilienhäuser umgewandelt werden könnten, um „Mehrparteien-Vermietungen“ möglich zu machen. Auch diese Maßnahme würde an das Konzept „Zukunft Wohnen“ anschließen.