Von der FDP heißt es: „Nun soll es also losgehen. Gerne möchten wir das Projekt auch zukünftig konstruktiv begleiten. Bloß können wir der Fixiertheit der Verwaltung und auch der Ratsmehrheit in Tönisvorst auf das Campus-Projekt leider nicht folgen. [..] Zum andern vermissen wir eine Aktualisierung der Kostenschätzung für das Campus-Projekt samt Einbindung in den städtischen Haushalt. Jeder weiß, wie die Zinsen und auch die Baukosten sich in den letzten beiden Jahren entwickelt haben. Himmelangst wird uns von der FDP bei der Vorstellung, unseren nachfolgenden Generationen eine Bürde von vielleicht mehr als 200 Mio Euro so einfach aufzuerlegen. Wir fordern, mit dem Kostenthema transparent und verantwortlich umzugehen.“