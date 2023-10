Heizen in Willich Großes Interesse am Thema Heizung

Gemeinsam mit dem SU-Vorsitzenden Reinhard Maly hatte er Energieberater Thomas Zwingmann von der Verbraucherzentrale NRW gewonnen, sich den Fragen der Besucher zu stellen, aber auch eine eigene Präsentation zum Thema zu halten. „Wir haben es so gehalten, dass wir die einzelnen Themenkomplexe präsentiert und dann eine Fragerunde dazu zugelassen haben. Es kamen sehr viele unterschiedliche Fragen und Anmerkungen. Da wir Gäste hatten, die auch weit über die Grenzen des Kreises Viersen hinaus leben, haben wir keine direkten Kontakte zu Engergieberatern vermittelt, aber wir haben den Menschen dann im Grundsatz empfohlen, sich an die Energieberatung zu wenden“, erzählt Doehlert. Viele Fragen seien einfach zu detaillert gewesen, um sie konkret am Abend zu behandeln.