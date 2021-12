Wohnung in Willich : Cannabisplantage in Wohnung – Neben Drogen auch Waffen gefunden

Willich Ursprünglich hätten sie in Willich Cannabis für den Eigenbedarf angebaut, doch da schließlich auch Drogen übrig blieben, fingen sie mit dem Verkauf an. Zwei Männer müssen sich deswegen jetzt vor Gericht verantworten.

Beide Angeklagten zeigten sich weitgehend geständig. Der 33-Jährige erklärte, dass er 2020 in seiner Behausung zunächst nur eine Art „Kifferbude“ eingerichtet und sich später entschlossen habe, den Stoff selbst zu züchten. „Das geerntete Cannabis rauchte ich zusammen mit Freunden“, ergänzte der Willicher. Das sei zehn Monate lang so gegangen. Da schließlich aber auch Drogen übrig blieben und er nur wenige Leute in seiner Umgebung kannte, habe er sich Anfang 2021 an seinen 34-jährigen Bekannten, der damals in der Nähe wohnte, gewendet, damit dieser ihm Käufer für das nicht zum Eigenbedarf benötigte Cannabis verschaffe.