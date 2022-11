Nach Hinweis : Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Schiefbahn

Willich Über 1000 Cannabis-Pflanzen konnte die Polizei nach einem Hinweis in einer Industriehalle nahe des Schiefbahner Bahnhofs finden und dabei zwei Tatverdächtige festnehmen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Die Polizei Viersen hat in einer Halle nahe des Schiefbahner Bahnhofs am Mittwoch eine Cannabis-Plantage entdeckt. Zwei Teams des Viersener Rauschgiftkommissariats durchsuchten die große Industriehalle nach einem Hinweis mit einem Rauschgift-Spürhund und fanden eine „beachtliche Plantage“ mit über 1000 Pflanzen vor, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Der Anbau wurde offenbar professionell betrieben, die Plantage war in einer kleineren Halle innerhalb eines größeren Komplexes angelegt worden, inklusive einer hochprofessionellen Belichtungs- und Belüftungsanlage. Zwei Tatverdächtige im Alter von 51 und 23 Jahren nahmen die Ermittler vorläufig fest und konnten Beweismaterial sicherstellen. Mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Willich, Löschzug Schiefbahn, dauerte es bis in die Abendstunden hinein, bis die Pflanzen in einen Container verladen und abtransportiert worden waren. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Freitag nach ersten Ermittlungen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld wurde für beide Beschuldigte die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.