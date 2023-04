Plantage in Willich Plantage in Willich – Urteil im Cannabis-Prozess gefallen

Am Krefelder Landgericht sind am Montagvormittag die Urteile gegen zwei Männer (51 und 23 Jahre alt) gefallen. Beide Beschuldigte erhielten wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln (BTM) in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum Handeltreiben mit BTM in nicht geringer Menge Haftstrafen in Höhe von jeweils drei Jahren.